東方日報C1：江嘉敏馮盈盈決裂「知人口面不知心」

前港姐馮盈盈近日被指撻着賭王四房兒子何猷亨，開船P還找來好姊妹江嘉敏做擋箭牌，惟兩女就誰介紹男方認識互相推搪，大前晚江嘉敏突然於社交網狂呻，句句有骨，指「知人口面不知心」，令網友揣測所指的是盈盈，加上兩女在社交網已有近半個月零互動，姊妹情正式決裂！

馮盈盈去年底宣布與醫生男友Martin分手後，一直不愁寂寞，身邊不乏異性，繼火速搭上大隻仔主播鄭衍峰被指已發展至同居階段後，最近又傳出與賭王四房公子何猷亨撻着，二人早前更被本報拍到出海開船P，感情生活絕對多姿多釆！惟事件曝光後，盈盈被指釣金龜，即找來好姊妹江嘉敏做擋箭牌，指當日與男方僅 初次見面，並由江嘉敏作介紹。

唔知邊個講緊大話

不過，江嘉敏隨即否認，除了呻被拖落水、強調沒有做媒人外，還爆料指盈盈與猷亨一早認識，當日亦是盈盈邀請她上船，因而衍生億元船P羅生門事件。事隔兩周，似乎江嘉敏仍未釋懷，大前晚突然於社交網不吐不快，形容現實生活似「狼人殺」，她寫道：「生活根本就係一場狼人殺。你根本唔知邊個講緊真話邊個講緊大話，亦都唔知邊個係狼人邊個先係村民。#聽到啲唔應該聽到嘅嘢#有感而發#其實世界好細#說話唔能夠亂講尤其係大話#人言可畏#真係知人口面不知心」字裏行間 句句若有所指，有網友隨即揣測她所指的是盈盈。

其實兩女以往不時孖咇出動去街、High Tea、為對方揸機影靚相，也試過穿一樣的服飾，再加上經常於對方的社交網留言，感情好到不得了，惟發生近日事件後，雙方內心已有根刺，社交網沒有任何互動，私下亦再沒任何交流。據知盈盈身邊人曾勸告要小心選擇朋友，令近日是非不斷的她開始反思。

「真係太嬲！」

本報昨日分別聯絡兩女，江嘉敏否認與盈盈不和，堅稱有聯絡：「我哋仲約食Tea、食飯，因為佢就生日嘛！不過我哋最近 都開工，仲未夾到可以食飯呀！（發文鬧邊個？）呢個我唔 回應喇！係啲私事，只係真係太嬲，抒發吓情緒。」而盈盈則說：「我都唔清楚發生咩事，問佢本人比較好， 謝謝！（佢有冇約你慶生？）都有，但大家都要開 工，各有各忙，好多人約我都未有時間安排到。（冇 不和？）唔係啦！」記者再次就盈盈的回應聯絡江嘉敏，她聞言即笑說：「我都唔知點解佢咁答，要 問番佢，哈哈！」

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