未上映已鐵定拍三部曲　蝙蝠俠將再戰小丑

由導演Matt Reeves執導的新版《蝙蝠俠》（Batman）將於來年上映，影片即將於倫敦復工。今集「蝙蝠俠」將與經典奸角「貓女俠」、「企鵝」和「謎語人」對戰。雖然影片未上映，但電影公司已對影片信心十足，近日有消息傳出《蝙蝠俠》將開拍三部曲，而續集更會有另一經典角色「小丑」登場！

另有網站更提到Matt計劃讓小丑在續集或第三集中出場，而小丑的出現亦將會在來年上映的《蝙蝠俠》埋下伏筆。不過目前言之尚早還沒開始搵人選飾演新版「小丑」。暫時未知今年憑「小丑」一角勇奪奧斯卡金像獎最佳男主角的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）會否再演該角。除了「小丑」之外，之前曾有傳另一奸角Bane亦將會在之後的《蝙》出現。

「小丑」曾多次在《蝙》中出現，最早是美國男星Cesar Julio Romero Jr.於66年的《蝙蝠俠》（Batman: The Movie）中飾演，之後荷里活著名影星積尼高遜（Jack Nicholson）、希夫烈格（Heather Ledger）、謝勒力圖（Jared Leto）、華堅馮力士飾演過。除了華堅之外，希夫當年亦憑該角獲奧斯卡最佳男配角。而電視方面，《星球大戰》（Star Wars）男星「天行者」麥咸美（Mark Hamill）亦曾在多部《蝙》卡通片集為「小丑」配音。