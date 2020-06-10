白羊：體能及工作運稍佳，壓力雖或持續，但進度將較平穩，有利謀事及爭取上位良機。

金牛：人緣及桃花運稍佳，利增進與伴侶、家人的溝通及情感，及有利單身朋友新戀情。

雙子：情緒回穩，家庭運稍佳，與家人多交流、多聚會，將有助增進情誼，加強了解。

巨蟹：感情關係雖持續不穩，但辭令及思考力稍佳，與伴侶多交談、多約會，助增情誼。

獅子：財運稍佳，體能略為回穩，工作進度回穩，開單、簽約等，大可努力及積極行事。

處女：人氣略為回升，人緣及桃花運稍佳，多會面及多約會，助增進與伴侶、家人情誼。

天秤：精神稍佳，情緒回穩，社交及家庭亦回穩不少，將較能享受家庭生活及社交活動。

天蠍：辭令及思考力回穩，家庭及社交運稍佳，與親友交流、會面，將有助增進情誼。

人馬：事業及財運略為回穩，議價能力稍佳，求職、轉職或謀事等，有心人宜積極行事。

山羊：人氣稍佳，出勤、公幹、海外項目、擴充、調動等，保持積極，將有望正面發展。

水瓶：精神稍佳，已婚或同居朋友投入感較佳，較能享受私人空間，宜增進情感交流。

雙魚：人氣雖略帶不穩，但戀愛運稍佳，現關係將較平穩愜意，宜趁機多約會、多交流。