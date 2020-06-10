疫境冇工開　藝人齊變KOL

疫情令演藝圈工作量大減，唔少藝人立即諗計「自救」，加入KOL行列頻頻拍片，成功殺出一條新血路！

余思霆

前華姐冠軍余思霆近年經常孖住男友朱敏瀚，齊齊亮相網上節目大玩「狼人殺」成功引起關注，近日佢更開設個人頻道，使出「拿手絕技」，拍片記錄喺台灣潛水嘅點滴，不時以性感水着上陣，引死一班宅男！

鄧月平

藝人鄧月平（Larine）今年喺ViuTV節目《辣伙頭》大騷出眾廚藝，成功勇奪冠軍，自此開啟其「廚神」之路，近日佢就拍片分享下廚心得，獲網友激讚手勢拍得住專業廚師。

王君馨

藝人王君馨（Grace）其實早喺前年已經擁有自己嘅頻道，不過只係拍咗幾條片就冇再更新，直至疫情殺到，佢就「急起直追」不斷出片，主力分享個人成長故事，包括同老公嘅相愛經歷、讀書時被欺凌等，內容非常豐富！

崔碧珈

擁有36G導彈上圍嘅藝人崔碧珈（Anita），平時毫不吝嗇騷身材，近日佢卻「封胸」，拍片教英文，改行知識型KOL路線一樣咁受歡迎。

楊丞琳

至於台灣方面嘅代表就有歌手楊丞琳，佢拍Vlog記錄日常生活及拍節目時嘅幕後花絮，其中佢推出首條Vlog即爆紅，至今累積逾130萬觀看次數，仲吸引埋台灣林柏昇照抄翻拍「神還原」，風頭一時無兩！