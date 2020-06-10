超吸睛限量版　三叉戟高性能SUV抵港

全球限量100輛的Maserati Levante Trofeo Launch Edition，輸港配額僅3輛，兼各擁有不同專屬車色，包括紅、啞藍和拍攝車身上的搶眼黃色。（方偉堅攝）

意大利豪華汽車品牌瑪莎拉蒂(Maserati)最近將旗下高性能SUV— Levante Trofeo引進香港。而率先在港推出的是全球限量100輛、香港配額僅3輛的Launch Edition。

香港配額僅3輛的Levante Trofeo Launch Edition，各擁有不同專屬車色，拍攝車身上是名為 Giallo Modenese的搶眼黃色。配上Nerissimo黑色面罩、車窗飾框及四橢圓尾喉、專屬22吋Orione 鋁合金輪圈、3D啞色碳纖編織內飾件、與車身同色的內飾繡線、刻有ONE OF 100字樣的金屬銘牌、四區恒溫冷氣系統、由17個喇叭組成的Bowers & Wilkins頂級環迴立體聲音響系統及一系列駕駛輔助系統等。

全新Levante Trofeo搭載由法拉利廠手工打造的3.8L V8雙渦輪增壓引擎，分別擁有580hp及730Nm最大馬力和扭力。搭配八前速ZF自動波箱、Maserati Q4智慧全輪驅動系統和全新開發的Corsa賽道駕駛模式(附設彈射起步功能)，3.9秒完成0~100km/h，100~0km/h只需34.5米。低重心底盤、50:50完美前後車重分配及新導入的Maserati IVC集成車輛控制系統，成就出眾的過彎靈活性及行車穩定性。

規格表

車型：五門五座位豪華SUV

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：3,799.c.

最大馬力：580hp/6,750rpm

最大扭力：730Nm/2,500-4,750rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：八前速ZF自動波

懸掛：（前）雙搖臂、（後）多連桿

制動：（前/後）通風碟

車身體積：5,003×2,158×1,679mm（長×闊×高）