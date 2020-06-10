IB攻略：讀書時期的筆者，暑假時如何溫習？

IB學生都非常好奇，筆者中學時期為何可以谷底翻身，由校內考試不合格，最後在高考考了個5A回來（換算IB 當是5個 Level 7），其中一個非常重要的時刻就是暑假。暑假因為不用回校，獨自溫習的時間多了，亦都省下了搭車上學的時間，絕對是給IB學生最後衝刺的好時機。今回筆者，會和各位讀者分享如何善用暑假做好來年準備。

暑假至少花7小時溫習

筆者當時因為成績較差，暑假開始時，會至少在早上用4小時溫習考試內容，追回落後的內容；例如早上7點起床，吃個早餐，筆者8點就會開始溫習至中午12點。然後，吃個午飯和家人聊聊天。下午2點又會再次溫習3-4小時，直至晚飯時間。8點吃完飯後，筆者不會再溫習，反而會讓身心放鬆，可能來個小跑步或者游水，讓自己可以睡得好些，準備下一天的作戰。筆者曾經嘗試夜晚通宵溫習，效果其實不好，因為只會令你早上精神更差，所以夜晚臨睡前一定要讓精神放鬆，要知道繃緊的橡皮筋是很快會斷的。

溫習要有系統，知道自己的目標

有些同學就算用7小時溫習，可能都只是發白日夢多，每到夜晚才知道臨尾衝刺。為甚麼會這樣呢？因為很多考得不好的IB同學，沒有制訂溫習的目標，只是隨意地拿出書本，隨便翻閱幾頁就當是溫書，這是絕對行不通的。同學一定要知道，今天的溫習目標是做多少條考試題目，針對哪一個章節內容。例如，背誦科目如Biology、Business，同學可以採用Mindmap溫習，將所有需要背誦的內容圖像化，並透過重複畫Mindmap 確保自己不會忘記重要資訊。如果是數學或物理，Mindmap則不適合，較為適合的做法是不斷操練題目，訓練自己對題目的敏銳性和解題能力。

遇到解不通的難題，要學懂Let Go

不是叫同學一見到不會的題目就立刻放棄，但是筆者建議同學制訂一個上限時間，例如15分鐘，讓自己思考尋根，過了上限時間，就不應該無盡地鑽牛角尖，有些學生可能研究一條題目用上了3小時，更何況一天你只有8小時溫習的時候。同學應該將不懂的題目，用某種顏色筆記下，之後再翻閱或詢問IB補習老師或同學。好處是，同學省下時間做其他題目，當做更多題目的時候，接觸題目層面更廣，遇到更多的難題，亦可以方便同學記下來。相比之下，同學浪費3小時解一條題目，就算你多多時間都不會夠。所以，有時候學懂Let go，之後再Pick up是非常重要的技巧。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣