【強勢回歸】金秀賢型爆孖徐睿知情侶裝谷劇

去年7月退伍的32歲男神金秀賢，先後客串演出韓劇《德魯納酒店》及《愛的迫降》後，復出擔正的首部韓劇《雖然是精神病但沒關係》將於下周六首播，是他繼韓劇《製作人》後相隔5年再主演電視劇，亦是他退伍後首部作品而備受期待，他於上周五晚偕新劇拍檔徐睿知現身《百想藝術大賞》造勢，他更預告新劇搞笑又治愈。

金秀賢今日與徐睿知出席新劇製作發布會，二人以白色襯深色的情侶裝扮登場！對於相隔多時再拍劇，金秀賢自言亦等了很久，心情緊張亦很期待，還笑稱吃了很多維多命。至於問到為何選擇這部作品，他坦言因為題材新鮮，希望透過角色的傷痛，觀眾會獲得同感，並向大家展示角色如何治愈傷痛的過程！

他又表示當初知道執導此劇的導演，以及徐睿知及吳正世已接拍後，他便覺得劇集會大收。問到與徐睿知對彼此的初印象，二人忍不住相對而笑，彼此互讚對方平易近人，亦從對方身上獲益良多。金秀賢表示當兵期間多了時間休息，令他體力更好，又謂希望首播收視有15%！

金秀賢於劇中飾演精神病院男看護，父母離世後，獨力照顧年長七歲的自閉症哥哥，因沉重負擔而一度萌生讓哥哥與自己早日解脫的念頭。徐睿知扮演擁有反社會人格的人氣童話作家，首次與金秀賢碰面時便直指對方是「偽善者」，讓金秀賢錯愕不已，二人由此展開一段奇幻的浪漫緣分，並會彼此治愈。