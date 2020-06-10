跨世代拼接　不對稱丹寧美學

是次Levi's® x Beams聯名系列3款單品均採用左右拼接概念打造（6月12日海港城專門店及levi.com.hk）。（互聯網）

如果大家好記性的話，應該記得去年美國牛牌Levi's®及日本潮牌Beams曾經聯手合作，打造過將內外反轉設計的Inside Out Collection，一系列牛仔單品都將丹寧布料底面反轉縫紉，帶來辨識度相當高的話題之作。事隔一年，雙方再次聚頭握手，但今次唔玩底面反轉，改為換上以左右拼接剪裁作主題，以不對稱美學將Levi's®不同年代的經典牛仔褸及牛仔褲穿越時空交接。

Levi's® x Beams聯名系列分別有3款單品推出，當中牛仔褸款就分別將誕生於1936年的Type I（左）及近代Type III（右）拼湊而成，將工裝服元祖單品與現代褸款設計結合起來。

牛仔褲的設計亦同樣玩左右拼接概念，褲管分別取自1937年版本的501®（右）與1993年版本的501®（左），並保留前者經典單針褲袋花及腰扣細節，皮牌設計更與系列中的短袖上衣一樣將兩牌的代表顏色左右合併貫徹今回聯名主題。