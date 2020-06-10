【主播GOGOGO】日系攝影　飛鵝山尋找女神光

相信唔少女士們都想影靚相，然後放上IG、Facebook呃Like！喺今集嘅《主播GOGOGO》，繽FUN主播Sherman同斯菲就邀請咗日系攝影師千紅一齊深入飛鵝山，教大家「日系攝影」！

究竟「日系攝影」係啲咩？千紅就表示：「其實係中港台嘅攝影愛好者，佢哋就比較鍾意二千年前後普遍日本攝影師嗰種攝影手法，當中包含高光、過曝、低對比、低飽和以及大量底片。主要係佢哋好鍾意嗰種氛圍、顏色各方面，所以佢哋就好籠統咁將呢個風格改為『日系攝影』。」

而提起影相，，千紅就表示「光」係重要嘅一環，咁究竟點樣先可以捕捉到靚光線呢？佢就話由於地球自轉時係傾斜，所以愈高緯度嘅地方，太陽嘅入射度就會低一啲，光線上亦相對柔軟啲。此外，污染亦都係影響光線嘅其中一個元素，因為污染愈嚴重嘅地方，光線就會偏紅色同黃色。如果想避開污染物，千紅就建議可以上高山影相，皆因山上有較少污染物，空氣清新啲，光線自然都靚啲！

之後，千紅就親自操刀，幫Sherman同斯菲影靚相，想知道影成點？咁就一定要去片啦！