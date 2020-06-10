Nowhere Boys活得瘋狂　開唔得成騷睇天意

寰亞樂隊Nowhere Boys到電台宣傳新歌《小丑》，主音Van表示新歌講大家在瘋狂世界如何自處：「大家可以發癲、發狂，但唔可以唔開心，只要比世界更瘋狂就可以贏到。」他們又謂歌曲靈感來自電影《小丑》：「上次我哋出咗《Superpowers》，有超級英雄就有大反派，不過其實佢哋冇講邊個先係正義，只係用唔同手段改變世界，首歌都係正面嘅，等大家情緒可以得到解脫。」問到寫此歌可是與社會運動及疫情有關？他們表示情緒都有波動，現時寫歌有所不同，之前寫歌貼地些，今次寫歌就希望可以抒發，並用誇張方法演繹。

他們透露11月4日將在修頓開騷，原本去年開騷，但延遲了一年，又謂本身之前寫了首熱血、正能量的主題曲：「但覺得唔適合依家嘅感覺，所以由頭寫過首歌，會放低固有音樂製作方向，寫首比《小丑》更瘋狂嘅歌。」問到可有信心到時開得成騷？Van表示：「暫定，我哋book咗場，其實上年攞咗獎，原本希望開騷當慶祝，多謝大家一齊行咗咁多年，會有多啲舞台效果，但依家發現有個舞台已經好好，所以會一切從簡，演唱會個概念係想整到防空洞咁，大家入到嚟就好似去咗安全地帶，一出返去就回復正常。」他又謂萬一再開不成騷會再等，總有一日會好番。