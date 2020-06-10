許廷鏗林欣彤去旅行吵大鑊　各行各路

許廷鏗（Alfred）與林欣彤（Mag）接受網上平台訪問，兩人因參加《超級巨聲2》而相識，至今已相識十載，去年Mag舉行個人演唱會前夕，便找過來人Alfred傾訴心事，她說：「佢嚟探班時，我同佢分享對開騷嘅不安感覺，但佢講畀我知佢開concert嘅心態，就連驚乜都話我知，我心情就好好多了。」

二人除了會分享心事，在私底下亦毫不忌諱向對方黑面，Alfred自爆他與Mag一次到英國旅行的經歷，他說：「我哋同朋友一齊去旅行，我負責plan行程，但因為我係緊張大師，所以希望時間就得準啲，但我哋其中一站去大英博物館，逛完到集合時間仲唔見Mag。十分鐘後佢出現時，我就話：『站站都咁遲，唔得囉！』跟住Mag一粒聲都冇出就走咗，而我就同佢分別向左走同向右走。」Mag解釋當中原因道：「因為我每朝都等佢哋兩粒鐘，所以梗係躁啦！朝早等兩粒鐘我一粒聲都冇出過，你等我十分鐘咋喎！」

Alfred跟林爸爸、林媽媽都熟絡，Mag模仿林爸爸的語調跟Alfred說：「好多謝你照顧我個女呀！」Alfred聽到Mag的演繹即附和道：「世伯真係成日講呢句，佢仲會話『你真係人好呀！又成日幫我睇住個女』不過你媽咪先誇張，演唱會當日佢送完花畀你，本來鏡頭就影住你哋嘅sweet畫面，spotlight射住佢，但點知佢擰轉頭望向坐喺第一行嘅我，同我握手，我好似變咗親家一樣，我又心諗，其實呢個演唱會我冇乜幫手。」