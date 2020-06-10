歷代邊個最Pure？最新「陽光妹」蘇皓兒激似周慧敏

全部都好pure好true，好難揀呀！

無綫新劇《那些我愛過的人》近日播出，當中飾演林文龍女兒嘅「姜子優」蘇皓兒（Chloe）呢個新面孔夠晒fresh，首次接拍無綫劇就有唔少回響，成功入屋。現年26歲嘅Chloe係前跳唱組合As One成員，靠住樣子清純、標緻五官俘虜宅男成為女神。Chloe 2018年與樂隊Dear Jane拍攝陽光檸檬茶復刻版廣告，當中長髮造型與「玉女掌門人」周慧敏極之相似，因而獲網民封為「翻版周慧敏」。

其實歷代嘅陽光妹都好值得回顧，一齊睇吓邊個最清純、最有初戀感覺！

「陽光妹」元祖級係1986年梁藝齡版本，嗰個代年廣告較為傳統，有別於其他咁有愛情故事feel。梁藝齡1987年參加無綫超級新星大賽入行，拍過劇集《笑傲江湖》、《刀馬旦》、電影《真心英雄》等，1997年退出娛圈轉行做健康產品推銷員，現專注福音工作。

1987年版本有當時只得20歲嘅鄭伊健做男主角，眉清目秀嘅學生哥造型風靡萬千少女！而女主角Yvonne Yuen未有入行，有指拍完廣告就遠嫁印尼做少奶奶，生活無憂。

1991年版本係譚凱琪胞姐譚凱欣做女主角，樣貌清純，與童顏嘅譚凱琪餅印一樣。譚凱欣曾演出電影《新殭屍先生》、《五個寂寞的心》、《都市情緣》等，2005年與前組合風火海成員朱永棠婚後專心相夫教女，淡出幕前。

「乜咁啱嘅？」相信呢句對白冇人冇聽過！賴沅貞喺1993年版苦練金句追男神，連周星馳喺《食神》都同鍾麗緹重新演繹過，成為經典。

「英皇小花」何嘉莉1996年入行，演繹「陽光妹」一角深受歡迎，獲得亞洲電視第三屆《十大電視廣告頒獎典禮》最具星味電視廣告女演員大獎。現為兩女一子之母嘅佢，換上型格短髮，係正宗潮媽。

繼鄭伊健版本後，1998年張栢芝孖辮look版本最深入民心，咬住飲管嗰個樣，真係俘虜萬千少男！原來男主角係黃宗澤，廣告中仲游水大晒身材，認真夠青春！

近代嘅「陽光妹」就有何思諺（Leanne）2010年版，短髮造型好pure好true，不過翌年就與樂隊Mr.鼓手杜志烜（Tom）奉子成婚，有傳撬好姊妹蔡穎恩牆腳，年紀輕輕早婚一度不被外界睇好，如今一家三口十分美滿。

2017年翻拍鄭伊健版，由唱作人陳蕾及李拾壹飾演男女主角，男主角質素大大降呢，成件事勁寫實，搞到網民忍唔住留言：「童年崩壞！」