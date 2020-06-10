BB霜已out了！三款好用素顏霜

說起素顏霜，簡直就是懶人福利！一瓶就具有保濕、美白及提亮膚色的功效，塗抹之後妝感自然得仿如沒上妝一樣，非常適合喜歡偽素顏的妹子。另外，最重要的是它不用卸妝！超級適合時間寶貴的上班族以及懶癌患者。以下就為大家推介３款口碑超好的素顏霜！

1) V7維他命肌光鑽白霜

素顏霜的始祖，曾火得一塌糊涂。含有白玉及七種维他命，堅持使用可以淡化色斑，令皮膚由內而外的變得白皙，保濕效果十分好，但又不會油膩，油性及乾性皮膚可以放心使用。但注意它的顏色屬於偏白，不要塗太多，否則會有死白的感覺。

2) 露得清細白晶透素顏霜

集保養＋提亮＋無油配方三大主打於一身的素顏霜。專門為亞洲人偏黃肌膚所設計，有極佳的均匀膚色及提亮效果，高度推介給膚色蠟黃的朋友試試。質地輕盈，不會有厚重的粉感，而且無油配方不會對粉刺及痘痘肌造成負擔。

3) W.Lab白雪公主亮白霜

白雪公主亮白霜是W.Lab的明星產品，連韓國彩妝大師Pony和歐陽娜娜都推薦的一款素顏霜。它的質地如乳液般清爽，延展性強，十分好推，還帶有淡淡的水蜜桃香味；可以持妝一整天，不油膩也不黏膩，如果你追求透亮水潤的韓妞肌膚，用它就沒錯了！