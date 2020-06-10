快閃PEEKABOO BAR　打造個人專屬手袋

可以畀大家發揮創意的個人化訂製服務一向都大有市場，上至手袋西裝皮鞋，下至波鞋銀包電話殼，整色整水加個英文名落去靚唔靚一件事，唔怕（或者冇咁易）同人撞款方為正經事，尤其是當高級時裝品牌都願意開放旗下經典設計畀顧客展示個人創意的時候，作為忠實支持者嘅你又點可以唔捧場？繼早前先後於東京及莫斯科舉辦後，是次FENDI PEEKABOO BAR就首度進駐香港，將會分別於置地廣場、海港城及圓方3間專門店接連登場，顧客可以於店內設計出百分百個人專屬的MINI PEEKABOO手袋，以個人創意將經典PEEKABOO手袋大改造。

FENDI PEEKABOO BAR以玩味的手法打造成咖啡店的裝潢設計，顧客可以於特製吧枱挑選MINI PEEKABOO手袋的訂製配件包括：袋身、手柄、Strap You肩帶及Defender「手袋外套」，慢慢按照個人喜好挑選最合心意的組合。當中袋身所用的皮革就有小牛皮、漆皮及珍稀皮革等多達20多款選擇；可替換式手柄亦同樣有20多款選擇，包括：人造玻璃皮革及閃粉飾面等多種材質；另Strap You肩帶及及Defender「手袋外套」亦分別有彩色刺繡、緞面素材及大膽奪目色調供你自由組合展示個人風格。