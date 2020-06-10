深造演技扮弱視　林嘉欣增肥十幾磅做女賭神

林嘉欣於英皇電影《死因無可疑》中飾演的沈子玲，除了造型獨特，角色亦極具挑戰性，難怪好戲之人嘉欣都要事前做足準備功夫，她謂：「拍之前我特別去搵劇場導師甄詠蓓，上咗8小時演技課程，希望演好個角色！」

該片導演是林嘉欣老公袁劍偉塑造該角色時，設定為一個不修邊幅、體型偏胖的中年婦人，尤其有個凸出的胃腩，嘉欣曾經試過「裝假腩」，惟效果失真，她笑言：「導演話，惟有犧牲一下我了！增肥好容易，只要晚晚食宵夜，一個月立即見效，足足肥咗十幾磅！」

同時間，嘉欣也不染白頭髮、不塗潤手霜：「平常可以用特別顏料化妝筆去塗白頭髮，但喺高清嘅鏡頭下，好容易被發現造假，我有3個月冇染過髮，拍攝時陳家樂都問我：『點解啲白頭髮咁真實？』好簡單，因為喺真嘅！」

為了演繹弱視人士，嘉欣接觸失明人士，深入了解他們的生活，又配戴上與5元硬幣體積相約的特製隱形眼鏡，視光師本來限定每次只能配戴4小時，不過嘉欣為完全投入於角色，拍攝時都不會脫下，除此之外，沈子玲還有行動不便的問題，為體驗這種感覺，嘉欣會在小腿綁上5磅啞鈴，並在日常生活中反覆練習。

除了角色有身體缺陷，嘉欣還要挑戰做賭徒，對從不沾賭的她來說當然是挑戰，嘉欣說：「為咗呢一幕，我專程去澳門賭場作實地觀察，仲試過落場玩21點，因我有少少喬裝，荷官認唔出我，要知道我冇經驗，喺賭枱自然有啲緊張，荷官問要唔要牌，我下意識咁點一點頭，荷官：『唔可以點頭，要用手勢！』原來因為賭場遍布閉路電視，會要求賭客以手勢作清楚示意。」