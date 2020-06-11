驚爆分手！高海寧開工現笑容　拍拍吓自摑嚇親江嘉敏

藝人高海寧（高Ling）驚爆與男友鄧智偉已於去年初分手，現正忙於拍攝新劇《七公主》的她，日前與陸永在金鐘一間高級餐廳內取景，只見兩人與導演專心對劇本，未有被負面報道影響心情，與陸永更有講有笑。

高Ling受訪時，被問到早前與劇中妹妹江嘉敏拍攝時，她突然多番自摑且巴巴有力，她解釋說：「嗰場戲係我加嘅，因為角色性格好男仔頭，好多位都會好激！（監製知唔知？）佢喺現場但事前唔知，我有同江嘉敏講定先會自摑，但佢事後都嚇到呆咗一呆，好在監製話效果幾好。」又指劇中很多男友，與陸永感情關係複雜：「我同佢係未有關係，就已經玉帛相見嗰隻！」

塞螢光棒扮麻甩佬行路

今次以Man爆造型示人，坐低時又翹晒腳「入晒戲」，高Ling說：「我細佬話屋企多咗個阿哥！呢個髮型幫到我入戲，為咗再神似啲，有時會跟住啲工作人員後面行學點行路，麻甩啲！佢哋話男人多咗樣嘢，行路時會掗手掗腳，如果真係好唔慣就塞支螢光棒喺『嗰度』！」

至於陸永透露劇中有不少裸露鏡頭，包括要露股：「我個Pat唔靚，前面靚啲……講個樣呀！」又踢爆劇中對高Ling一廂情願：「佢係有特殊癖好！（咁你好大犧牲？）犧牲啲觀眾啫！」