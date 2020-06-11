東方日報C1：楊埕疑刀傷男友被捕

曾參選港姐、現年27歲的楊埕昨日被指與上月土瓜灣一宗同居情侶傷人案有關，涉案男女被捕當日的衣着款式，在楊埕的社交網中亦有出現，認真巧合！不過，楊埕否認是涉案女事主，但事發後曾於社交網意有所指表示要「帶眼識人」，並留言：「受傷是自己！」

有「翻版張栢芝」之稱的藝人楊埕，2014年參加港姐時因合約問題退選，2017年加入TVB，曾於劇集《黃金有罪》飾演舞女，外表斯文的她，昨日被指與男友Marco發生桃色糾紛。翻查資料，上月21日，有一對同居男女疑因感情問題於土瓜灣寓所大打出手，當事人分別是27歲姓楊女子及其31歲姓屈的男友。有指當時女事主提出分手，有人飲醉酒導致情緒激動，一度毀壞家具及以刀指嚇對方，期間二人爭執搶刀，均告受傷，最終送院治理。警方以涉嫌傷人拘捕女事主，並以涉嫌藏有攻擊性武器、普通襲擊及刑事毀壞等拘捕男事主。昨日，警察公共關係科回覆本報指案中男女均已保釋候查，並需在本月中報到。

鞋褲頸鏈同款

涉案男女被捕時，女被告戴上黑超及穿上幻彩褲，姓氏與年齡跟楊埕一樣，連右眼角及頸上的癦都在相同位置。而翻查楊埕的社交網，巧合地她亦有同款幻彩褲，連太陽眼鏡、頸鏈和波鞋都有同樣的款式。至於男被告所穿的迷彩外套，楊埕亦穿過同款，多種巧合令人嘖嘖稱奇！而事件曝光後，該張楊埕穿迷彩外套的相片，離奇地於其社交網消失！楊埕一向喜歡在社交網分享生活點滴，去年至今年1月底都有上載與被指是男友的Marco出席飯局、飲宴的照片，但近月已鮮有合照。

當年疑做「小三」

有消息指楊埕於2年前認識Marco，當時對方有女友，最終被楊埕撬牆腳，至1年前二人開始於土瓜灣同居，但最近因有第三者介入，令二人感情生變！楊埕則矢口否認就是上月土瓜灣傷人案件的女主角，對於近日傳聞感到奇怪；她又稱居於沙田，並非土瓜灣，也沒有與任何人同居。說到是否曾跟Marco發生激烈爭執，她則反問誰是Marco？並聲稱現時單身。

否認是案中人

雖然楊埕堅決否認自己是涉案女主角，但上月她明顯心情不佳。上月24日，她曾分享黑面打鼓照，並留言：「心情麻麻！」至上月28日再於社交網貼出跟好友王卓淇的照片，自認人頭豬：「保護自己活得更好，女仔不要再橫衝直撞，帶眼識人。」昨日她則上載三點式舊照，並留言似有所指：「人類太複雜奇怪，每3個人有1位有情緒精神問題，愈看透愈憐憫，受傷是自己。」

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