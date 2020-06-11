預測：民政不協情況持續，壓力及衝突或會升級。

白羊：精神略為不穩，公事壓力或會較大，爭取發展良機同時，宜爭取休息，放鬆精神。

金牛：體能及工作運略為不穩，壓力較大但團隊精神較佳，但需注意人事變動等問題。

雙子：事業運佳，但精神略為不穩，人事阻力或會稍大，宜注意溝通、合作及人際關係。

巨蟹：宜注意職場及人事狀況，保持正面積極的態度，將有助尋得發展、轉職等機遇。

獅子：工作壓力或會稍大，出勤、公幹及海外項目等雖具阻力，但體能稍佳助維持進度。

處女：偏桃花較強，但正桃花運較佳，已婚及同居朋友善用公餘多交流，可助增進情誼。

天秤：情緒略為回穩，家庭及感情生活將較融洽，多交流、多會面或多約會，感情更佳。

天蠍：人緣及桃花運稍佳，工作壓力或會稍大，但貴人運回升，將有助應付各式挑戰。

人馬：人緣及桃花運稍佳，家庭運回穩，親子及感情關係將較和順，宜放鬆及盡情享受。

山羊：情緒及人氣稍佳，辭令及思考力回穩，有助增進與改善和家人情感，宜多交流。

水瓶：理財能力回穩，士氣較盛，有助改善經濟狀況，宜穩健行事，避免賭博或投機等。

雙魚：人氣及社交運稍佳，但娛樂、聚會等開支較大宜多節約，小心處理朋輩金錢事宜。