情人節踢爆舊愛偷食　梁茵等男人畀Signal！

在無綫處境劇演極品港女、專釣金龜的梁茵，現實中是小女人一名，情路上曾遇渣男，慘遭劈腿！不過，被背叛反而激發其演戲之魂，受盡情傷的她沒有因此對愛情失去希望，深信終有一天會遇到真命天子。

26歲的梁茵近年憑《愛．回家之開心速遞》「威龍潘金蓮」Anita一角彈起，更被網民封為「愛回家女神」。回想過去做模特兒時，曾遭同行嘲笑身高只得1米62、包包面及爆牙，但堅拒靠整容變靚：「我以前對身高好介懷，同埋有隻爆牙，個人好冇自信，但依家當係自己嘅特色。外形冇辦法改變，我唔想用整容咁極端嘅方法，所以就花更多時間鑽研演技，希望彌補身高嘅不足，成為一個實力派演員。」

女大十八變，梁茵變得愈來愈靚，吸引不少狂風浪蝶。她坦言曾為愛情吞氣忍聲，情路上被渣男傷得體無完膚，幸而未有因此對愛情失去信心。回想當日被背叛，她說：「我喺情人節發現男朋友出軌，當時見到佢手機有奇怪訊息，佢支吾以對，但我冇拆穿佢，淨係希望過咗個情人節先算。嗰日根本開心唔起，不斷掩飾情緒，嗰刻發現自己真係個演員。依家已經過咗去，感謝佢令我成長！」

目前單身的她期待真命天子出現，談到感情觀，《愛》劇中勇於向心儀對象主動出擊的她，現實中則欲拒還迎：「如果遇到一個適合嘅人，我會畀Signal暗示對方，說話間經常讚美佢，代表我對佢有一定嘅好感。」