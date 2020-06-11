30年後繼續救地球　冇鬚奇洛被轟現老態

奇洛與Alex於30年後再合作，明顯二人已經現老態，奇洛更被指似石內卜教授。

荷里活影星奇洛李維斯憑《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）與《殺神John Wick》（John Wick）兩大系列，動作男星形象深入民心，不過他在80年代出道時其實拍過一套無厘頭笑片《妙趣孖寶時空漫遊》（Bill & Ted's Excellent Adventure），當年他與Alex Winters演一對透過電話亭穿越時空的戇居少年，低低能能地拯救了地球，1991年還有一套續集《妙趣孖寶走天涯》（Bill & Ted's Bogus Journey）。

經過差不多30年，《妙趣孖寶》第3集終於面世，很多人都想不到會拍得成，預告片網上曝光！奇洛與Alex於片中已變成麻甩佬，各自有個青春期的女兒。

劇情講述奇洛與Alex本身應該寫一首拯救世界的搖滾歌曲，但經過多年還是一事無成，他們再被未來人委派要認真寫歌，於是就想到穿越未來，抄襲未來自己所寫的歌！

不過去到未來，原來他們已經變成囚犯，在監獄裏面練到好大隻，奇洛還像《街頭霸王》中的蘇聯佬，認真搞鬼！

當網友看到奇洛剃鬍鬚飾演這個舊角色時，紛紛表示看不慣，還指「不老的奇洛」終於有老態，配了長髮很像《哈利波特》的石內卜教授！