【健樂事】荔枝熱賣　小心食到噴火

這陣子經過果欄真是花多眼亂，除了西瓜、榴槤、杧果外，連久違了的荔枝也出來「湊熱鬧」呢！

作為夏天的當造水果，荔枝不但鮮甜多汁，而且肉質爽脆，令人難以抗拒，當中又以「桂味」、「妃子笑」、「糯米糍」最受港人歡迎！不過，俗語有云：「一啖荔枝三把火。」在中醫學角度，荔枝的性質燥熱，而且甜食會生濕，所以愈甜的荔枝愈熱氣，不宜多吃，否則有機會出現生痱滋、喉嚨痛、口腔潰瘍等徵狀。換言之，患有暗瘡、口瘡、慢性咽炎者要注意，多吃荔枝會加重虛火和熱毒。不想病從口入的話，就要謹記以下4大要點了！

1.不宜空肚食

荔枝的含糖量高，空腹食用會刺激胃黏膜，繼而出現胃痛、胃脹，所以千萬不要空肚吃荔枝，最好是在飯後半小時才食用！

2.要控制食量

由於每100克荔枝就有15克糖分，相當於四分之一碗飯，10粒荔枝的熱量更相等於半碗白飯！換句話說，不想致肥的話，進食荔枝時，必須嚴守適可而止的原則。

3.事前浸鹽水

吃新鮮荔枝時，最好將荔枝連皮浸入淡鹽水約10分鐘，或者吃完荔枝後喝一杯淡鹽水，藉此緩解熱氣。惟腎病、水腫及高血壓患者要避免攝取過多鹽分。

4.果殼煲水飲

荔枝殼的味道苦澀，偏涼性，用荔枝殼煲水飲有助制衡熱氣。方法好簡單，進食荔枝時，保留荔枝殼，洗淨後，用3碗水（大約600毫升）煲2、3錢荔枝殼約30分鐘，便可飲用。