渡部建被爆偷食後畀720蚊肉金！佐佐木希未想離婚

日本女模佐佐木希的47歲諧星老公渡部建，被爆背妻偷食，與AV女優、女歌手及多名圈外女性等有染，醜聞令渡部建手頭上所有工作暫停，更要面臨廣告商追討違約金。

有雜誌爆渡部建有個女神老婆佐佐木希，仍外出偷食，令人費解，但據知渡邊部建解釋出軌理由，是因為看見可愛女子，都忍不住要去跟對方搞嘢。他和多名女性有不尋常關係，其中一名A小姐在健身場合認識；而渡部建與和X小姐婚前已認識，每次約會在東京六本木地下停車場的傷殘人士公廁偷歡，前後共30多次，渡部建關門即要求X小姐為他口交。X小姐透露2至3分鐘完事後，他會畀1萬日圓（約720港元）肉金打發她走，感覺是對方的洩慾工具，渡部建更會要求她刪除手機的聊天記錄，戒備心極重。有雜誌爆指渡部建最初與X小姐偷食時，是叫女方到自己的個人事務所偷歡，約15分鐘完事，之後便付1萬日圓打發女方離開，每次1萬日圓成為慣常肉金。

而渡部建偷食醜聞出後，他已暫停超過8個節目的演出，廣告亦被抽起，他與妻子佐佐木希合演的糖果的宣傳照，已在官網被刪走，業內人士估計，渡部建將面對廣告商索償約1億日圓（約724萬港元）違約金，而他復出螢幕將相當困難。不少藝人亦表態讉責他，包括女諧星近藤春菜等。

至於佐佐木希方面，相關人士表示希妹不打算離婚或分居，因為孩子最重要，孩子亦需要父親。假若渡部建被廣告商追討違約金，她更加不會在這個時刻抛棄丈夫。