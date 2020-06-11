KOL RADAR：電音界女神　樣靚又有才　

5年前已經踏足全球三大電子音樂派對之一Tomorrowland，打碟的舞台亦一年比一年大，實力同人氣都是累積所得，靚女都冇捷徑可走。（互聯網）

在歐洲時裝界，80年代曾經有6位風格鮮明的時裝設計師出道，當中包括：Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Dirk Van Saene、Marina Yee及Dirk Bikkembergs，而且因為他們同樣先後畢業於比利時安特衛普皇家學院，因此便有安特衛普六君子（The Antwerp Six）之稱號。比利時除了盛產時裝設計師外，因為當地電子音樂文化享譽全球，全球3大電子音樂派對之一Tomorrowland亦正是發源於比利時，所以當地培育出好多紅遍歐美的電子音樂DJ，剛剛於上月尾踏入30歲的Amelie Lens就是其中一位。

擅長玩Techno音樂的Amelie Lens早於16歲開始已經於安特衞普參與派對演出製作電子音樂，與此同時身材高挑（身高181cm）而且樣貌標致嘅佢亦是一位天橋模特兒，曾經為Ann Demeulemeester、Maison Martin Margiela及Jean Paul Gaultier等高級時裝品牌行騷，去到2014年才正式告別時裝舞台注心發展DJ事業。

經常穿梭歐洲各大電子音樂派對，全情投入DJ工作數年間已經被不同音樂媒體盛讚為最具影響力的女性音樂製人。被電音樂迷稱為Techno女神的Amelie Lens，於2018年更為比利時服裝品牌CKS設計出一系列貓貓圖案的聯名服飾，當中一款Bomber Jacket甚至引來ZARA抄襲。能夠不停轉換人生跑道，於模特兒、DJ及設計師工作同樣發展不錯，足證Amelie Lens絕對是內外兼備的才女。