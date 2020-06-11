好煮意：莎莎醬烤雞　加呢樣仲好味

雞胸肉雖然健康，但都要識得煮才會好吃不嚡，IG@karenahmed就教大家炮製一道簡易煮的莎莎醬焗雞胸，先在雞胸上𠝹幾刀，抹上調味料後，就於𠝹位攝上蔬菜和芝士，放入焗盤，旁邊放煮好的莎莎醬，謹記醬汁不要蓋過雞肉，烤至一半後再加點莎莎醬和拂起的雞液，烤多一次便完成。半熟的蛋黃、惹味醬汁配上芝味十足的雞胸肉，蛋黃和雞胸肉同吃，Juicy又富肉香，醬汁還可以配飯、烤餅或意粉，一盤已足夠成家人分享。

材料：

雞胸肉 1磅

檸檬汁 適量

鹽 少許

胡椒 少許

小茴香粉 1茶匙

墨西哥辣椒粉 1茶匙

洋葱條 半杯

蒜片 半杯

青椒條 半杯

芝士絲 半杯

莎莎醬材料：

油 適量

蒜粒 1湯匙

洋葱碎 1/4杯

青椒粒 1/4杯

番茄粒 780毫升

Adobo醬辣椒 半罐

小茴香粉 1茶匙

鹽 少許

胡椒 少許

雞蛋 4隻

做法：

1.雞胸肉𠝹幾刀，灑上胡椒和鹽、檸檬汁、小茴香粉和辣椒粉。

2.於𠝹口位攝入青椒、洋葱和芝士。

3.燒熱油，放入莎莎醬材料中的蒜、洋葱和青椒炒香；倒入番茄粒煮熱，放入Adobo醬辣椒加蓋煮滾至濃稠，以小茴香粉、鹽和胡椒調味。

3.雞肉放入烤盤，周邊空位放入一半莎莎醬；以攝氏176度焗20分鐘。

4.取出放入另一半莎莎醬，再放入雞蛋、鹽和胡椒，烤多10至15分鐘即成。