靈敢侶情：「衰人」是這樣練成的

你可以懲罰他不准玩遊戲，但不可以令他不再信任你！（作者提供）

外國討論區上，一位父親說出他對兒子做了的事情，然後問網友：「我算不算衰人？」

結果，網民近乎一面倒地說……

「你是衰人！」

話說在疫情下，學校停課，這名父親的9歲兒子每早都要上網聽課，然而，兒子每夜都不願睡覺，屢勸不改之下，他將兒子的電腦遊戲刪去，懲罰兒子不聽話。

這種懲罰方式，在香港家庭算頗常見，孩子不聽話，把糖果拿走；女兒不聽話，把玩具拿走。總之，家長知道孩子喜歡甚麼、重視甚麼，就會將之變成獎罰的工具。一種理所當然的做法，又怎可能說是衰人？

其中幾名網民的留言，令人印象深刻。

「他只有9歲！小孩晚睡源於賀爾蒙反應，這是很常見的事。你可以懲罰他不准玩遊戲，但不可以令他不再信任你！」

「我的母親在我年幼時也曾經這樣做，即使現在我成年了，我仍不願意跟她打開心扉，我無法信任她，不知道她會否再用我最喜歡、最自傲的事去攻擊我。」

兩個留言，簡直說出我的心聲，相信，很多人都有這個意識，只是不懂得表達出來。猶記得我20歲時，因為失業，於是孤注一擲地花了萬多元買來一部電腦，希望在自學後可以更容易找到工作。我珍而重之地使用，身邊的成年人卻用之來攻擊我，有不滿意，就扯電腦落地；有不合心意，就用錘子敲打螢幕。到現在我仍然想不通亦無法相信，傷害我最重視的東西，怎可能是愛？

假如我愛你，我又是否可以傷害你的鑽石鍊、名牌手錶、鑽石戒指，用錘子打爛、一手扯過來飛落街？

若我這樣做，肯定命都無。

說回那名父親。網民在指摘他之後，也肉緊地循兒子的成長着手去勸導他，同時替他找來修復遊戲的方法。到底最後這名父親能否、又有否做到，由於該帖已關閉了回應功能，往後發生了甚麼事，不得而知。

信任，用長時間建立，只需一天打破，不論我們作為成年人有多勞氣，都要好好記住：你我都有喜歡的自傲的事物，假如我們因為害怕而不敢表達出來，這將會是何等抑壓的人生？

你不會想遇到，而你的孩子，同樣不想遇到。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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