「出軌」拍激情戲禁老婆監場！鄭嘉穎唔敢講BB

由鄭嘉穎、朱晨麗主演的電影《焚身》，今日進行開鏡拜神儀式，同場還有監製黃百鳴、羅蘭及小演員黃嗣舜。嘉穎今次是自太太陳凱琳（Grace）宣布再懷孕後首度現身，他透露戲中飾演朱晨麗老公及醫生，不過後來會跟患精神病的「小三」出軌，惹來一身麻煩：「搞到好大鑊！就嚟家破人亡，呢套戲係畀已婚男士睇，作為一個警惕，千祈咪（出軌）！」

問到跟情婦會有激情戲？他笑言：「喺電影嘅角度唔算，係比電視多啲。（有同Grace備定案？）當然有！有個好處係佢都係演員，都會明白。」Grace有話嚟監場？嘉穎即Say No：「大住肚就唔好啦！呢度又咁熱，都想佢盡量少啲出街。（見佢都有拍片做運動。）佢性格係唔停得、坐唔定，喺屋企就覺得浪費時間，想佢需要休息就休息。（會話佢？）咁大個都唔使話，佢自己有分寸㗎啦！互相尊重，都明白佢日日喺屋企都悶。」追問到Grace幾時預產期？現時幾多個月？BB性別？他全部避談：「等佢（Grace）講啦！我驚我講錯嘢呀！」

當轉話題講到囝囝Rafael，嘉穎即冧樣盡現，他笑指囝囝還未知將「升呢」做哥哥：「佢嘢都未識講，淨係講火星話。（佢有摸Grace個肚？）驚佢會用力拍，因為佢仲未明白有個小生命喺入面。」屋企再添新成員，要再勤力搵奶粉錢？他指：「呢個時勢有工開已經好幸運，我又未退休，都唔可以日日喺屋企。」

講到有傳Grace密謀離巢，嘉穎就話唔清楚：「但佢當年應該簽咗好長，下次你哋問佢啦！」另外，問到他是否會返無綫拍劇，替多次推劇的Grace還「人情債」，嘉穎聞言笑話：「呢個世界有啲咁嘅嘢咩？父債子還呀？會唔會有啲咁嘅事呀？唔好信啦！（真係返去拍劇？）一日都未Confirm嘅嘢都唔會撇除可能性，適當時候先再講。」