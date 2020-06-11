雨僑隨時生得！羅力威陪睇孕婦指南幫手按摩

歌手羅力威現身電台，講到太太雨僑臨盆在即，他透露太太現時佗B 30周，8月隨時生得，托賴太太佗得幾好：「唔辛苦，係正常個肚大就有少少拉住，而且佗得靚，仲靚過以前，依家全面照顧佢，盡量配合佢，例如同佢按摩手腳同搽嘢。」

他亦謂兩人有睇孕婦指南：「關注每周孕育經歷緊啲乜，我樂意同佢經歷呢件事，希望到時佢生疫情會再緩和啲。」問到時可會入產房？他表示：「應該全程都會喺度，如果批准入嘅話。（順產生？）佢有呢個諗法，佢問我好唔好，只要佢想就會支持佢，順產傷口少啲痛，又可以盡快恢復。」

他又謂現時未執走佬袋，7月執都未遲，又謂學識很多揀嬰兒產品的知識：「最近都學識埋臍帶血呢樣嘢，到時都會留。」他又冧爆謂：「都係邊陪伴太太邊學，我相信我哋兩個一齊，冇嘢做唔到。」問到知道BB性別未？他笑言：「我冇問太太想唔想講，佢可能有特別方式想公布。（想唔想係龍鳳胎？）唔好啦，冇咁嘅福氣，好辛苦。」

講到他早兩日生日，問到最後一個二人世界怎樣慶祝？他笑言：「嗰日我都係落街買廁紙同去五金舖買燈膽，好似普通日常生活咁，夜晚都有出街食飯，依家太太最緊要食得好、瞓得好，我就可以趁佢生之前食多啲好嘢。」而問到兩人可會再影大肚寫真？他笑言：「睇情況，可能嚟緊都會影下相，唔係好想佢唔着衫影，到時睇佢想唔想着啦，反而我想唔着，等我飲多啲啤酒有個啤酒肚先。