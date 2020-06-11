「妙麗」反羅林撐變性人　羅林搬出性侵過去

《哈利波特》小說作者羅林（J.K. Rowling）早前因為嘲諷政治正確新詞「來月經的人」，認為應該直接叫「女人」，結果被批評歧視變性族群，因為變性女人沒有月經，而變性男人則有月經。

繼電影《哈利波特》系列男星丹尼爾烈格夫（Daniel Redcliff）與《哈利波特》前傳《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts）系列男星愛迪雷美（Eddie Redmayne）批評羅林後，於《哈利波特》飾演「妙麗」的愛瑪沃森（Emma Watson）亦加入「割席」：「變性人係可以自選身份，佢哋應該可以隨意過佢哋想過嘅生活，而唔係不斷被質疑，或者畀人話佢哋唔係佢哋自己選嘅身份。我想我所有變性人追隨者知道，我同世界上好多人都接受你哋、尊重你哋同愛你哋，去做返你哋自己。」

羅林留言反擊，自言不是歧視變性人，但如果消除性別的概念，會令很多人無法有意義地談論人生。她再撰寫長文自爆是性侵與家暴的受害者：「我依家講呢啲，唔係想得到同情，但只係支持好多有我同樣經歷嘅女人，佢哋只係想要單獨性別環境，而被當成係偏執狂。」

她繼而表示：「如果你畀任何認為或覺得自己係女人嘅男人，行入女廁或女更衣室，而性別認同證書又唔需要你任何手術或注射荷爾蒙就得到，咁你即係打開門畀所有想入嘅男人去入去。呢個係簡單嘅真相。」