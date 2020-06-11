《天涯俠醫》不為人知秘密 張家輝唱求雨歌原因係？

好彩有驚無險！

最近因為疫情關係TVB在深夜時段瘋狂重播醫生劇，由《On Call 36小時》開始跟住到《仁心解碼》，而尋日（10日）終於等到重播《天涯俠醫》，劇集由由張家輝、林峯、唐寧和郭羨妮主演，觀眾都好耐冇喺電視機見過影帝張家輝喇！當年呢套係台慶劇，《天涯俠醫》以義工醫生為題材，除咗有大量手術場口外，仲遠赴廣西同非洲肯亞取景，當中就動用大量非洲原住民做病人，製作絕不馬虎！最近TVB big big channel就重播張家輝K-100嘅訪問，原來當年拍呢套劇有好多不為人知嘅秘密！

唔講唔知，張家輝自從04拍畢《天涯俠醫》後，只在07年喺《同事三分親》入面客串過做餐廳食客，之後就絕迹電視劇，此後家輝專心發展電影事業，仲親自執導3部電影，所以《天涯俠醫》暫時係家輝喺TVB擔正嘅最後一部電視劇，呢個都係必睇嘅原因之一 ！

家輝劇中飾演俠醫王甫芬，由於婦產科醫生未婚妻突然離世，令佢頓悟人生由心臟科轉做婦產科，再開診所贈醫施藥變成一名俠醫，由於佢橫跨兩個專科，佢大嘆專業醫學名詞相當難記！

當年佢接受K-100訪問，就被主持人劉綽琪大爆佢唱求雨歌，劉綽琪話有日撞到佘詩曼，佢就爆料畀劉綽琪聽，家輝係拍攝《天涯俠醫》時唱咗首求雨歌，家輝就解釋番原來佢當日收凌晨4點，但通告就朝早嘅6點開工，所以當佢收到通告時就大唱求雨歌，希望個天落大雨唔使開工，家輝仲即刻大展歌喉，原來呢首歌係家輝做童軍時學，佢仲記得歌詞真係好犀利呀！

家輝仲分享喺肯雅拍外景驚險事，佢話平時任何動物都會避車，但有日就出現十隻獅子攔路，佢笑言剩係得獅子唔驚人。

林峯揭戴眼鏡原因

另一主角林峯都係飾演醫生，本來冇近視嘅佢突然變咗四眼仔，當年佢只得24歲，要飾演29歲嘅角色，佢為咗睇上比較穩重，所以全劇戴眼鏡。

李子雄突然變老

李子雄劇中飾演林峯老竇，當年44歲嘅佢笑言其實同林峯外形唔係差太遠，但竟然要做佢老竇，所以佢特登染白頭髮同戴個老餅眼鏡。

唐寧剪短頭髮

唐寧角色比較爽朗，所以佢當年索性將頭髮剪短迎合角色，不過自從拍畢之後，唐寧都一直維持短髮至今。

郭羨妮畀連凱半鹹淡廣東話嚇親

台灣演員連凱罕有拍攝TVB劇集，同佢甚多對手戲嘅郭羨妮大讚對方靚仔，但係就畀連凱嘅廣東話難倒，完全唔知佢講乜嘢，到後尾先慢慢習慣。而連凱喺廣西拍外景時，就曾經畀幾萬隻飛蟲襲擊，搞到工都開唔到。

另外，當年只做大配角嘅馬國明、李施嬅、黃宗澤等都做晒視帝視后，呢套劇可以回顧下佢哋當年清澀嘅樣子。