囝囝一句話　大廚轉型整至「營」飯盒

近期學校分階段復課，學生們又可以食到學校飯盒，之不過很多小朋友都有挑食問題，特別是淋上「螢光汁」的學校飯盒，經常都會食剩，而「飯盒叔叔」就有辦法令他們愛上食飯，甚至連最討厭的苦瓜，都能夠令他們乖乖放入口，想知秘訣就要密切留意今集《升你兩班》。

從事飲食行業近四十年的「飯盒叔叔」行政總廚蔡偉文師傅，曾任酒店餐廳大廚，但兒子經常跟他說：「學校嘅飯盒好難食！」而「飯盒叔叔」亦親身嘗過兒子學校的飯盒，結果當然如出一轍，他指：「每一樣嘢會乾啲，又或醬汁光滑，其實是加了油、生粉芡去造成呢種效果，『螢光汁』就係呢樣嘢。」因此驅使他加盟飯盒供應商的行列。

「飯盒叔叔」指學生飯盒最重要的是醬汁，皆因可以拌飯，而西式的醬汁使用很多蔬菜烹煮，令醬汁有營養之餘，小朋友亦很喜歡。大部分小朋友都不愛吃涼瓜，但「飯盒叔叔」想到方法令他們吃，「我會用糖先烚涼瓜，因為糖可以袪除涼瓜嘅苦味，同埋令涼瓜腍身，烚完後再放入冰水，將瓜囊刮走，再切開一條條，拌芝麻醬，小朋友居然食唔出係涼瓜！」

「飯盒叔叔」希望小朋友有均衡飲食，尤其是蔬菜方面，故此希望以不同的蔬菜配搭，他強調小朋友最討厭吃西蘭花：「因為小朋友咬落去覺得梗牙，就唔想食。」他教導家長們料理西蘭花，首先把西蘭花的芯切掉，盡量切深一點，剩下較短的西蘭花用烚的方式，然後拌椰菜、紹菜會好好食，小朋友食到八成左右，至少吸收到足夠的營養。

以往「飯盒叔叔」在酒店的工作時間長，每天陪伴兒子的時間卻很少，除了給他煮個飯盒，晚上回來他已經睡覺了，更開始留意他的飲食，發現兒子經常在學校不吃飯，體形日漸消瘦。現在「飯盒叔叔」會負責兒子的飯盒，間中都會要他訂飯，並跟兒子的約定，「再難食都好，你都要食完。」最後，「飯盒叔叔」提醒家長，別以為孩子下午吃得少，留待到晚上食，其實這是一件壞事，均衡的飲食習慣才是最重要。