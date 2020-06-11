鄭衍峰喺waiting list！馮盈盈生日飯冇得打尖

前港姐馮盈盈、劉佩玥、何依婷、陳曉華、黃嘉雯等在將軍澳電視城出席《2020香港小姐競選》招幕記者，因疫情曾一度宣布停辦的港姐「復活」轉為網上形式舉行。

緋聞男友冇優先

馮盈盈昨日度過了26歲生日，她稱與家人簡單食飯慶祝，問到緋聞男友鄭衍峰可有出席？她笑言：「冇，屋企人同朋友分開慶祝。（有冇約你？）有，但booking好full，喺個waiting list度冇得優先，不過佢都有send生日訊息畀我。（何家公子猷亨有冇約你慶祝生日？）咁又冇。」

閨蜜降呢為朋友

馮盈盈回應有傳與江嘉敏鬧翻？她說：「冇咁嘅事，事緣係因為嘉敏嘅一個post，我真係唔係好清楚個詳情，因為自己呢排都少用社交平台。其實係一件好少嘅事，大家喺網上抒發一啲嘢，大家唔使猜測，同埋小事化大。（江嘉敏話『知人口面不知心』係咪指你？）我真係唔係好清楚，亦唔會過問，朋友都要畀啲私人空間。（佢有約你慶祝生日？）有約我，但係大家要就時間。」馮盈盈否認二人面和心不和，但似乎將已將對方「降呢」由好姊妹變成朋友，問到是否仍是好姊妹？她說：「都係同事同朋友。」

馮盈盈又給參賽者貼士指上鏡的光很重要，最好用自然光，認為上鏡和真人不應相差太遠，她說：「我參選時特登搵咗專業影樓去影報名相，後來去到面試工作人員話搵我唔到，以為我冇嚟。」