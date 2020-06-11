超平價入手　日本潮牌聯乘新作

東京時尚品牌GU一向致力創作出定價親民的潮流服裝，並積極與不同潮流單位聯名合作，為普羅大眾打造出性價比高的設計。今季GU就與由設計師清永浩文（Hirofumi Kiyonaga）所主理的日本潮牌SOPH.合作，共同炮製出1MW by SOPH.聯名企劃，服飾設計貫徹GU及SOPH.對時尚美學的共同追求。

在清永浩文於1998年創立SOPH.後，於翌年就與Nike（2016年後無參與設計）共同推出以虛擬足球隊概念創作的支線F.C.R.B.（F.C.Real Bristol），其後2002年開始將品牌名字SOPH.改稱為SOPHNET.，而去到2008年另一支線uniform experiment面世，清永浩文就一人分飾三角，以不同風格去處理三個支線系列。

去年隨着品牌創立20周年，就特別以SOPH.之名推出一系列單品，當中的圖案設計是由英國設計師Tom Hingston所創作。來到今回1MW by SOPH.聯名系列，圖案設計則交由東京設計師Yoshirotten操刀，但所用的圖案包括：星星、豹紋及迷彩等都是SOPHNET.最經典元素，而菱形標誌亦明顯是取自F.C.R.B.「球會」標誌，所以係咪清永浩文親自操刀唔重要，最重要是你依家用十分一價錢就可以買到「SOPH.」，仲想點？