新片有親熱場口　鄧麗欣爆男友王子睇晒

由鄧麗欣（Stephy）、朱栢康所主演的電影舉行首映禮，其中Stephy笑謂雖然連埋試片，已經睇過4次，但仍然大感期待：「對上一次出席首映禮已經係上年11月，今次呢部戲因為種種原因，延遲到依家先正式首映，總算放下心頭大石，因為拍完都一段時間。」

問到可會擔心票房成績？Stephy笑言：「呢樣唔到我諗，但次次首映都有一班朋友嚟睇，之後佢哋都會再買飛支持。」身旁的朱栢康同樣話唔擔心，繼而「報喜」：「聽聞首日上映已經有好成績，希望大家入戲院睇戲都注意衞生。」

問到Stephy的男友王子（邱勝翊）可有睇過電影？她冧指男友一早就已捧場：「佢喺台灣睇咗優先場。（佢有咩評價？係咪好到不得了？）梗係啦！今次對佢嚟講都係好大突破，因為佢好怕睇到我喺戲入面有親熱場口，但佢今次居然睇晒，冇去廁所！」談及戲中大講婚姻，問到可有跟男友討論婚姻問題？她表示沒有，希望順期自然。再講到男友受訪時自爆希望40歲前結婚，問到可會圓對方「心願」？她大笑反問：「係佢40歲，定我40歲先？佢距離40歲仲有一大截！佢呢個心願好大，都係順期自然啦，同埋佢又唔係對住我講，可能佢當時係被迫呢！哈哈！」

自疫情爆發後，Stephy跟男友就一直分隔兩地，雖然少了見面時間，但她指沒有Check住男友，並大讚男友是一個富責任感的人：「冇得見係辛苦少少，但都冇辦法，呢個係大環境嘅問題，我哋每日都會互相主動報告行蹤，又會視訊通話保持聯絡，全部都係獲取對方信任嘅重要因素。（感情有昇華？）咁又唔敢講，但係Keep到。」待疫情再緩和，一解封會即刻飛去見男友？Stephy抵死笑問：「衝關呀？哈哈！我以做嘢為重，佢都有作品上。（定佢過嚟？）咁就要睇大家時間。」