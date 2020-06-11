識爆唔識收！黃翠如演最悲慘角色玩到虛脫

傻大姐性格的黃翠如與蕭正楠結婚後甜到漏，但在無綫劇集《那些我愛過的人》中則要挑戰演過最苦的角色，演繹丈夫離世，獨力照顧女兒與家庭的角色。少有感性演出的她說：「拍攝嗰幾個月真係好苦，未試咁苦嘅經歷，但亦都好彩，拍呢套劇之前休息咗兩年，去上過戲劇、心靈堂，人生亦經歷過高低起跌，成長咗好多，同埋結咗婚，咁先覺得自己夠資格去理解角色。」

翠如一直期待突破自己，跳出框框的角色，接到劇本時相當震撼，她說：「自己期待呢啲角色好耐，過去多數做傻大姐，演繹一個有歷練嘅人，可以跳出框框，所以真係好感激，睇劇本嘅時候已經感動到喊。」不過，演繹起來難度也相當大，尤其翠如用真感情的演出方法，實在有苦自己知，她說：「自己唔係一個好叻嘅演員，有啲演員好叻收放，但係我就功夫唔夠，情緒一爆就爆，所以有啲位真係虛脫，真係拍到好難過，好心痛，需要時間平復，就係因為我唔叻。」

劇中與女兒相依為命的翠如建立了密切關係，問到可有計劃與蕭正楠生BB？她笑說：「我就係一個冇計劃嘅人，結婚冇計劃，拍緊劇好專心去開工，我哋兩個都好率性，會好好珍惜依家。」

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