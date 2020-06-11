力捧花旦變爛片王　關寶慧患躁鬱長眠30小時

藝人關寶慧早前為香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓，分享了由初出道的力捧花旦，淪為電影「爛片王」，繼而患上躁鬱，跌進人生低谷，在娛樂圈30年的跌宕生涯，及後終在去年憑舞台劇《她媽的葬禮》奪得喜劇鬧劇最佳女主角，一嘗登上頒獎台的滋味。

1990年演藝學院畢業的關寶慧，出道便被無綫選中拍攝處境喜劇《我愛玫瑰園》，在劇中她只飾演顏國樑的秘書，既沒有對白、也沒有戲份，她惟有發揮小宇宙去「搶鏡」，結果成功獲得監製注意，並加戲份，之後，關寶慧受無綫力捧，拍過多部重頭劇，不過在90年代中，關寶慧不甘由主角淪為三線演員，於是頻頻推劇，其後更絕迹電視界，轉戰大銀幕。

關寶慧在影壇並非一帆風順，拍過無數爛片的她更自嘲是「爛片王」：「一個很大的遺憾，四年演藝學院戲劇系學習，卻要拍爛片，當時的心理完全不平衡。」關寶慧亦因此開始患上躁鬱，常常打牌紓緩情緒，她表示：「拍爛片，不開心，於是去打牌，但輸了，更加不開心 ，一個循環，愈來愈低谷。」

躁鬱症最嚴重時，關寶慧連麻雀也沒有打，常常在家睡覺，最嚴重試過「長眠」30小時，她說：「有次年初一晚上七點，袁詠儀打電話給我，我仍在睡覺，她說『喂！關寶慧，你在睡覺？不是吧，今天是大年初一』。」患病期間，關寶慧感激身邊很多朋友的照料，尤其是劉喬方（前名：劉玉翠），不時買東西到家探望她，憑着朋友的支持及自己的信念，關寶慧在2001年終於克服病患，走出躁鬱。

於2019年，關寶慧終憑舞台劇《她媽的葬禮》奪得喜劇鬧劇最佳女主角殊榮，是她人生在娛樂圈的首個獎項：「當知道提名一刻已不斷流淚，我正駕車去探望媽媽，在車裏仍哭着，直至見到媽媽時仍然在喊，當時她以為我被人打劫。」由出道到得獎，關寶慧苦等28年，在演技上終於得到認同，她感激啟蒙老師毛俊輝，同時亦感謝家人支持，尤其是父親在臨終前仍鼓勵她，叫她要努力一點工作。