家有富爸爸！戴祖儀百萬掃玩具　隨時升值8倍

現年25歲的星夢歌手戴祖儀畢業於英國（萊斯特）大學名校法律系，有位從事地產的富爸爸，她有律師不做，反而投身演藝界工作。年紀輕輕的她具投資頭腦及本錢，笑說：「我唔係投資股票、黃金、珠寶鑽石嗰啲，呢啲入門價再高啲，我係另類投資！」

原來祖儀早於3年前已開始投資自己喜愛的潮流藝術品及玩具品牌Hot Toys模型，近百件珍藏品有條理地分類存放在兩個Studio，據知總值過百萬！她透露玩具模型每款售價約2,000元，部分較多人搶購的限量版要預早落訂，否則就要「食」炒價：「以前升值得比較多，近年有回落迹象，頂多升值一至兩倍。」

至於其他潮流藝術品，價錢至少5位數，例如塗鴉大師KAWS的招牌XX公仔，有錢都未必買到，祖儀說：「要睇吓邊隻公仔，Classic多人搶嗰啲起碼要6位數，如果炒價細細隻嗰啲，5位數買到，都有升值潛力，最少多幾倍！」她亦擁有一個巨型村上隆多啦A夢藝術品，同樣價值不菲，至於空山基的機械人珍藏，她記得以過萬元買入，如今已升值8倍！眾多收藏品中，她笑言「課金」最多的，是去年底買入的Shepard Fairey一幅巨型畫作，價值達6位數！

雖然入行不久，但收藏品總值已過百萬，祖儀否認是富二代，強調所有收藏及投資都是用自己的錢：「我畢業後就冇問屋企人攞過錢，係靠自己買。我由讀大學開始就有做Part time賺錢，係用儲蓄去買呢啲藝術品。我主要睇三方面，要自己鍾意、睇佢嘅保值及升值能力。（屋企人會鬧你買玩具？）又唔會嘅，一開始會講幾句，但知道我啲藝術品有升值，我又買得啱，佢哋就冇阻止我。」問到可會捨得將藝術品放售？她笑說：「未有想賣出去諗法，我係因為鍾意先買番嚟，又唔係諗住賺錢，純粹自己喜愛，所以都冇睇啲名畫、藝術品升值咗幾多。升咗咪覺得自己有眼光，如果第日去到好等錢使嗰日，咪賣番出去。」