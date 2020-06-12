白羊：感情關係或較不穩，結伴旅遊或參與嗜好、宗教、學術等活動，助促進情感發展。

金牛：工作壓力較大，體能稍遜，事業運卻較佳，多休息表現更佳，助爭取上位等良機。

雙子：感情及親子關係略為不穩，已婚或同居朋友，就子女等家事宜多交流並多予耐性。

巨蟹：情緒及家庭運回穩不少，但已婚或同居朋友，感情關係或帶點不穩，宜多予耐性。

獅子：辭令及思考力稍遜，工作壓力較大，宜注意人際關係，文書、傳訊、運輸等工序。

處女：體能稍遜，工作壓力較大，宜善用公餘，爭取休息，將有助維持較佳進度和表現。

天秤：辭令及思考力稍佳，但情緒及家庭運略為不穩，人氣稍遜，宜保持低調多作協調。

天蠍：精神稍遜，辭令及思考力略有不穩，與家人相處宜注意溝通多予耐性，關係更佳。

人馬：社交及財運不穩，理財能力稍遜，聯誼會友開支較大宜小心理財，嘗試多加節約。

山羊：事業運略為不穩，公事進程或較不順，人氣稍遜，求職、轉職或謀事等需予耐性。

水瓶：士氣稍遜，出門、出勤、公幹或海外項目等進展或會遇上較大阻力，宜多予協調。

雙魚：社交運稍遜，宜多注意人事問題與變動，嘗試包容及凡事多予耐性，將有助過渡。