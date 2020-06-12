PS5真身曝光！科幻造型設兩個版本

等了又等，將於年底開售的次世代新遊戲主機PlayStation 5真身終於曝光，並連同24款開發中的遊戲陣容一同公開。

主機一如新手掣「DualSense」採用黑白雙色設計，大走流線路線，孤形白色外殼包着黑色中軸，接合位綴以大量散熱孔，整體外形有點File夾，又有點像一棟科幻感十足的摩天大廈。PS5提供4K藍光版及Digital Edition兩個版本，前者保留碟槽，機身較厚，後者則毋須實體光碟，經網絡下載遊戲即可，機身亦明顯較窄。兩個版本的前方都備有USB及Type-C連接埠，並設有專用直立座，拆除後就能橫置擺放。

整個PS5家族還有其他新成員，例如專替手掣充電的DualSense Charing Station、無線耳罩式耳機Pulse 3D、HD Camera高清鏡頭及媒體遙控器Media Remote，可見PS5平台將進一步向多媒體娛樂中心發展。

遊戲方面，首先所有PS5買家均可於2021年免費獲得《GTA Online》，而《GTA V》會有PS5版本，不過大家等到頸都長的《GTA VI》就仲未見影！另外全新蜘蛛俠作品《Spider-man Miles Morales》將於2020年聖誕假期推出，最大特色是由黑人擔任蜘蛛俠。實況賽車遊戲《Gran Turismo 7》是另一大作，並由「GT之父」山內一典親自介紹，從Gameplay畫面不難看到像真度進一步提升，車籠裝飾亦更細緻，可惜推出日期暫時是個謎。

其他大作包括《NBA 2K21》，很大機會由「怪物新人」Zion Williamson擔任代言人。動作類則有《Horizon Forbidden West》，女主角將前往西部，回到已變成機械獸樂園的未來美國。另外多年沒有新作的《HITMAN》也將迎來第三集，並將以紙醉金迷的杜拜為主要場景。整體而言，PS5首輪遊戲相當豐富，遺撼是3A重頭作暫時數量不多，相信隨主機發售時間愈近，大作資料會陸續流出，Game迷耐心等吓啦！