《天涯俠醫》女星唔識老　凍齡秘訣大公開！

2004年劇集《天涯俠醫》最近凌晨時分於無綫重播，劇中四位女角色美貌如昔，16年後個樣睇落都冇太大變化，好似食咗防腐劑咁，果然凍齡有道。究竟佢哋有咩絕密凍齡方法呢？

唐寧

飾演無國界醫護人員「夏曉彤」，並與林峯有感情線。現年38歲兼兩子女之母嘅佢，臉上冇留下歲月痕迹！之所以十年如一日，與均衡飲食絕對有關，佢為咗更健康同精神，由佗第二胎開始食素，飲食清淡自然愈變愈後生。此外，行文青路線嘅佢少女味十足，猶如中學生一樣，「童顏女神」封號絕非浪得虛名。

郭羨妮

扮演護士「康喬」，依家樣貌、身形同16年前幾乎冇分別，反而變得更有女人味。佢係繼李嘉欣後獲譽為「最靚港姐」，即使45歲外形依然亮麗，作為美貌與智慧並重嘅代表，當然時常保持青春開朗。雖然佢現時忙於相夫教女，但亦毫無疏於保養，加上樂做善事，呢啲咪叫人靚心更靚囉！

李施嬅

現時39歲嘅佢處女作正是《天涯俠醫》，首次演出飾演護士「方雪兒」已展露頭角。佢嘅凍齡秘訣一定係運動喇，身為Crazy Runner一員，有成班好友不時陪跑步，做帶氧運動令肌膚同體態都可以保持年輕。除此之外，原來佢每日朝早都會食一細塊花膠，有美顏恩物加持，唔怪得之皮膚咁白滑啦！

鍾麗淇

扮演義工「蘇惠珊」，當年嘅健康形象同依家對比真係零變化！身為兩女之母嘅佢，淡出娛樂圈後醉心瑜伽，更轉行做全職瑜伽導師，達致身心平和，難怪日常要照顧兩個囡囡，身形仲可以保養得宜，認真Fit到爆！好多網民都大讚佢完全唔似43歲！