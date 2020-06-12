英國民選銀幕英雄　《奪寶奇兵》夏里遜福冒險王居首

最近有英國電影雜誌進行讀者調查，選出「50位電影史上最偉大電影英雄」，結果由荷里活影壇巨星夏里遜福（Harrison Ford）飾演的經典動作角色鍾斯博士（Indiana Jones）大熱姿態高踞榜首！

曾主演過4集《奪寶奇兵》的福伯，今年初亦被爆將接拍第5集《奪》以77歲高齡再度飾演鍾斯博士一角。去年福伯受訪時亦有提及《奪5》，他當時被問到睇好邊個接替他主演。福伯回答：「冇人可以飾演Indiana Jones，你明唔明白？我係Indiana Jones。當我離開，佢亦會離開。就係咁簡單。」

而僅次於鍾斯博士獲選為最偉大銀幕英雄第二位就是由女星薛歌莉韋花（Sigourney Weaver）在經典科幻片《異形》（Alien）系列的太空女戰士Ellen Ripley。獲選第2位，薛歌莉回應時表示：「我好高興佢繼續引起共鳴，我好佩服佢。佢將事情做好！」

除了薛歌莉之外，只有少數女星角色包括「神奇女俠」、《標殺令》（Kill Bill）的「新娘子」與《星球大戰》（Star Wars）太空女戰士莉亞公主等入榜。其實入圍的差不多清一色是男性角色！多位漫威超級英雄如「黑豹」、「蜘蛛俠」與「鐵甲奇俠」均榜上有名。

此外，入圍的還包括「占士邦」、《回到未來》（Back To The Future）米高霍士（Michael J. Fox）的角色Marty McFly、《妙探出差》（Beverly Hills Cop）粗口爛舌的差佬Axel Foley與奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的殺手John Wick等。