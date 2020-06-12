【營事檔案】三文魚炒飯　鮮味十足

都市人工作忙碌，有時下班回家只想簡單炒個健康又美味的飯吃。今次介紹的三文魚炒飯做法簡單，而且鮮味十足，營養價值也非常豐富，不論大人還是小朋友都相當適合。

三文魚 含不飽和脂肪酸

今次這道菜的主角是三文魚，它含有豐富的不飽和脂肪酸Omega-3，蛋白質及維他命D。Omega-3具有抗炎的作用，以及有助降低體內的膽固醇及血脂，對心血管健康有益。此外，Omega-3亦有助於小朋友的腦部和視力發展。而維他命D則可幫助身體吸收鈣質，對於維持骨骼及牙齒健康都很重要。除了三文魚，大家亦可以從其他深海魚，例如沙甸魚及吞拿魚中攝取Omega-3、蛋白質及維他命D。

膳食纖維 促進腸道蠕動

今次這道炒飯加入了生菜及鴻喜菇，令這道菜的膳食纖維含量增加，有助促進腸道蠕動，預防便秘，同時亦能提供飽肚感。鴻喜菇，又稱為靈芝菇、真姬菇、蟹肉菇，經烹調後會釋放出一種天然鮮味，大大提升了整道菜的味道。此外，鴻喜菇含有硒質和Beta葡聚醣，有助提升身體免疫力。

【三文魚炒飯】

材料：

三文魚柳 100克

雞蛋 1隻

鴻喜菇 半棵

生菜 1/4個

即食飯 1個

醃料：

鹽 適量

胡椒粉 適量

黑胡椒粉 適量

調味料：

鹽 適量

黑胡椒粉 適量

做法：

1.洗淨三文魚，用廚房紙抹乾，去皮切粒，用醃料醃大約15分鐘，備用。

2.將鴻喜菇去蒂洗淨；生菜洗淨切碎；雞蛋打勻，備用。

3.燒熱鑊，落少許油，煎熟三文魚柳，盛起備用。

4.加入鴻禧菇，炒熟，盛起備用。

5.於鑊中倒入蛋液，隨即加入即食飯，炒勻。

6.將所有材料加入鑊中，並加入少許鹽及黑胡椒粉調味，炒勻，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。