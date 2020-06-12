多圖零中伏！李彩華小背心底底上陣　騷事業線誘網民

三年前推出寫真成為全城熱話的女星李彩華（Rain），日前跟無綫藝人黃嘉樂的攝影師女友Samantha Kong合作拍攝唯美照，相片公開後引起大批網民熱論！Rain分別以黑色及白色小背心及內褲上陣，擺出托腮及扭腰等甫士，盡展纖瘦身形及誘人事業線，性感型格共冶一爐！由於「李彩華小背心」是經典網絡笑話，今次Rain真的以小背心上陣，網民力讚Rain索爆，更笑指想不到「李彩華小背心」真的出現，狂呼今次終於「零中伏」！

Rain接受東網訪問時，說向來十分欣賞Samantha的攝影技巧，今次大家合作是互相交流，她說：「佢影相好有心思、風格同專業，所以我好放心交畀佢影，今次係有多唔同性感造型。（係咪再出寫真？）有諗過，但要諗吓有咩新idea，如果效果好，都會再出。」

「李彩華小背心」源於早年有網民在討論區出帖並起題為「李彩華着白色小背心」，立刻引起大量網民好奇心，以為內有Rain的性感索照，但看帖後才知「中伏」，原來帖內是時任香港仔漁業海鮮商會副主席李彩華，穿白色背心接受電視台訪問的畫面截圖，因而成為網絡熱話，自此更成為常被「翻loop」的網絡截圖。