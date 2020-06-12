緋聞女友身份公開　宋仲基新片延至中秋上映

南韓新冠肺炎疫情未退，今日再有56宗新增病例，去年離婚的男星宋仲基與女星金泰璃主演的科幻片《勝利號》早前公開預告片，並宣布於今年8月上映，但今日有韓媒報道指，製作公司考慮到疫情可能仍會持續一段時間，所以決定押後上映。

《勝》片方面最近向韓媒透露：「《勝》原本計劃在8月12日開畫，我們也正為發布會和首映禮等做準備，但電影業的狀況還未見好轉，疫情還有惡化跡象，雖然不知道疫情會在何時緩和，但我們已決定先放棄夏天上映的計劃，並計劃在中秋節跟觀眾見面。」

製作公司其後承認《勝》片不會在今夏上映，目前正考慮延至下半年開畫，但並非落實在中秋節上映。

另外，宋仲基昨日被爆他正與一名女律師蜜運中，網上更瘋傳被指是其新歡的女律師個人資料，宋仲基所屬的事務所隨即發聲明否認戀情，表示傳聞毫無事實根據，更警告會對散布謠言的網民採取法律行動。

律師康容碩昨晚在他有份主持的網上節目《橫豎研究所》談及宋仲基的緋聞，更公開該女律師的身份，並指該律師是檢察官出身，又指她貌似女星徐敏貞，曾出演紀錄片而成為話題，並指女方是透過前輩介紹，與宋仲基在聚會上認識，當時女方還有老公，但已於去年底或今年初離婚，當談到宋仲基昨日否認緋聞，主持金容浩就說：「兩個人之間不是甚麼都沒有，雖然他們發展到甚麼關係是兩個人之間的事，但他們的確有交情，也曾經一起吃飯，所以傳聞並不是完全沒有根據。」