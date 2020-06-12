限量黑魂夜光套裝　「螢」到震！

NEW ERA與KEEN兩個看似毫無任何關連的美國品牌，一個擅長造運動帽款，另一個則主攻戶外鞋履，兩牌創立年份亦相差近80年，本應河水不犯井水，各自搵錢。但喺依家乜都可以撈埋嚟做的新世代，反正兩牌於各自擅長領域都儲落唔少Fans，何不握手打造正式聯名合作，順便可以交換大家嘅客源，一舉幾得，人人開心。

於今天正式發售的NEW ERA x KEEN聯名套裝，內裏就有一頂9FORTY帽款及一對UNEEK涼鞋；兩款設計均採用黑色作主調，並同樣配上反光調節繩索及夜光繩扣細節。9FORTY帽款正面及後方分別加入夜光「K」字刺繡及立體矽膠章提升質感，而UNEEK鞋履沿用兩條高韌性繩索編織鞋身，同時於鞋面加入夜光NEW ERA鞋帶扣點綴。此聯名套裝僅限量推出250套，當中NEW ERA專門店（130套）及KEEN專門店（120套）均會發售，而鞋款提供男女裝尺碼（男裝：US7.5至12，女裝：US5至9），鍾意低調但又想要番少少特別細節的千祈唔好錯過。