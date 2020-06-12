英國名主持拍檔扮黑人搞笑被秋後算帳即道歉

黑人被種族歧視的問題因弗洛伊德被警「跪殺」事件而再度引起關注，好多白人紅星因為多年前扮過黑人而被翻舊帳。繼美國名嘴Jimmy Fallon因多年前在搞笑節目扮黑人諧星基斯洛克（Chris Rock）而捱轟後，輪到英國名主持拍檔Ant and Dec亦被網民「舉報」，指他們曾在節目《Saturday Night Takeaway》扮黑人女性與日本女性而狂轟！

Ant and Dec知衰昨日即發聲明，向被冒犯人士忠誠抱歉，並要求ITV頻道將2003年與2004年的有問題節目集數抽起。查實今年3月，二人亦因為在節目中戴住印有日本旭日軍旗頭帶而被批評過。

另方面，格林美得獎三人組合Lady Antebellum，近日亦因為反歧視黑人風波而自我改組合名，他們昨日宣布組合將改為Lady A。原因是「Antebellum」這個字令人聯想到美國內戰前的黑奴時期。三人成員留言解釋指組合名字由來，因為他們拍攝第一張相的場地是在南方內戰前建築風格的大屋進行，因而改Antebellum這個名字。