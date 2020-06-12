《The King》今晚結局　李敏鎬金高恩溫馨合照曝光

韓國「長腿Oppa」李敏鎬與女星金高恩主演的SBS韓劇《The King：永遠的君主》將於今晚結局，劇組今日公開劇終的花絮照及眾演員的終映感受，相中李敏鎬與金高恩在拍攝最後一幕後的合照，其中李敏鎬攬實金高恩的膊頭，十分有愛，而二人又捉實飾演盧尚宮的演員金英玉的手，場面溫馨。

李敏鎬指長達8個月的拍攝令他十分難忘：「這是我踏入30歲後第一部作品，我非常感謝能與合作過的人再會，也很感謝能與第一次合作的人認識，也很感謝等了我這麼久的粉絲和觀眾們。」他又為在疫情下度過艱難時期的人打氣：「希望在這艱難的時間大家不會感到疲憊，祝大家健康，希望大家可以帥氣地走自己選擇的路，我會支持你們。」

至於飾演大韓刑警鄭太乙與大韓帝國罪犯Luna的金高恩就表示：「8個月的拍攝真的很有趣，現在還會經常想起與導演、演員和工作人員一起笑着拍攝的時間。」她指最難忘的一幕是第11及12集中她受傷後與李敏鎬再會的場面：「那一幕是在釜山拍了三天的場面，所以很難忘。」她表示觀眾的讚美成為了給她的力量，令她可以有動力完成拍攝，又承諾今後會帶更好的作品給觀眾。

而李敏鎬今日在社交網公開與「近身侍衛」禹棹煥的合照，兩人向鏡頭做出搞怪表情，十分老友。