陳曼娜激讚外籍新抱　買成櫃調味醬料學煮中菜

久未拍劇的女星陳曼娜，跟曾為無綫經典劇集包括《男親女愛》、《皆大歡喜》等擔任編劇的鮑偉聰再度合作，拍攝網劇《如何對付我的港女新抱》。飾演野蠻奶奶的她，跟「新抱」李靜儀（Heidi）大鬥法。陳曼娜笑說：「呢部係搞笑輕鬆劇，個故仔我好鍾意，其實老人家同個新抱鬥吓氣都幾好，唔使搵節目消磨時間，又唔使花時間搵腳打麻雀，仲可以防止老人癡呆症！」

現實中她也是奶奶一名，長居美國並是心臟移植外科醫生的長子Allen，去年娶了外籍太太Amy，陳曼娜對Amy直豎拇指讚不絕口，最令她感動的，是Amy愛的付出。她說：「新抱知我個仔鍾意食中國菜，佢特登去報堂學，例如生炒排骨、蛋撻、叉燒等等，仲買咗成櫃調味醬料。我真係好感動，因為我作為阿媽，真係一個『無飯媽媽』唔識煮餸，但新抱逐個餸菜去學，叻到幾乎可以煮滿漢全席，睇得出新抱真係好愛我個仔先咁做。見到個仔咁幸褔，我仲開心過搵到錢！」

去年返港探望母親陳曼娜及妹妹Joie的Allen及Amy，今年二月榮升父母，為已有外孫女「棉花糖」的媽媽，帶來孫女Eleanor。本來陳曼娜計劃到美國見證孫女出世，但因疫情而打亂計劃，Eleanor現在已3個多月大，她說：「到依家都未抱過BB，佢好壯大、好得意，我真係希望疫情快啲過去，可以立刻飛去探佢。」