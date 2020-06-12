好煮意：牧羊人批係素食？

傳統英式牧羊人批（Shepherds Pie）多是肉餡，而IG@surelynotvegan就教大家炮製的是墨西哥風的牧羊人豆批，是素食來的。

先將乾葱、蘑菇等煮至軟身，加入番茄和辣椒煮成蓉，之後可以放入豆類、粟米、各式香料和調味料來煮，選用罐頭豆煮時較方便。蘑菇豆蓉先鋪在焗盤內，再鋪上加入芥末和素牛油拌勻的薯蓉，為了令賣相更佳，建議在薯蓉上畫點花紋，之後焗至表面香脆便完成。厚厚的豆批，雖然是素食，但質感豐富，味道亦濃郁，無論當正餐還是下午茶點皆可。

材料：

薯仔 700克

黑豆 250克（1罐）

赤小豆 250克（1罐）

蘑菇 250克

乾葱 4個

辣椒 1條

檸檬 半個

茄膏 1湯匙

英式芥末 1湯匙

迷你番茄 200克

紅椒粉 1茶匙

小茴香粉 1茶匙

百里香 1茶匙

洋葱粉粒 半茶匙

牛至 半茶匙

辣椒粉 半茶匙

蒜 3瓣

番荽碎 適量

素牛油 2湯匙

水 適量

橄欖油 適量

粟米粒 100克

鹽 少許

胡椒 少許

做法：

1.薯仔去皮煮熟，壓成薯蓉，加素牛油、芥末拌勻。

2.蘑菇、乾葱、蒜、辣椒切碎；迷你番茄切半。

3.蘑菇放入攪拌機，加水攪成蓉。

4.燒熱油，放入蒜蓉、乾葱碎、蘑菇蓉煮約6分鐘，放入番茄、辣椒煮成蓉。

5.倒入豆、粟米、香料、調味粉和檸檬汁煮約8分鐘。

6.先在焗盤鋪好豆蓉，再鋪薯蓉，灑橄欖油、鹽、胡椒和番荽碎，以攝氏230度焗30分鐘便成。