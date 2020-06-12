UV-C殺菌　59S便攜保平安

新冠狀病毒自爆發後，消毒與衞生成為了全球最關注課題。隨着疫情漸漸穩定下來，關注點便轉向至往後的預防方法上，最近市場湧現一批59S產品，號稱能透過紫外光燈有效殺菌，而且全部拎得出街用，即刻同大家開箱睇睇！

殺滅99.9%細菌

59S系列涵蓋消毒棒、消毒蓋、消毒袋、迷你消毒器等多個類型，全部內置UV-C LED深層紫外光燈粒，透過產生波長為260-280nm之間的紫外線，破壞細菌和細菌的DNA或RNA分子結構，從而達到殺滅99.9%細菌與病毒的效果，而且全個過程不會釋放臭氧及化學物，因此獲得美國FDA及歐洲SGS等權威性機構的安全認證。

大型物件專用

云云產品中，以X5最估你唔到，事關設計成按摩棒造型的它，原來中間摺疊位可向外敞開，頓變成一支內藏20盞紫外光燈的消毒棒，隨便一照並反覆停留1分鐘，就能為鍵盤、電腦等大型物件消毒。而且它附有護目鏡，又特設兒童鎖及方向感應功能，燈泡向上時立即關燈，避免紫外光傷害眼睛及皮膚，設計細心！

餐具殺菌好手

S8消毒蓋曾獲得德國紅點設計大獎，只有杯蓋大小，隨時隨地為餐具消毒。操作方法十分簡單，只要輕按中間按鍵，19秒便完成快速消毒，180秒則進行強力消毒，至適合放在潮濕的杯具上使用。

小物消毒骰子

S6設計成骰子形狀，僅重120g，提供白、粉紅2色。內置4盞LED，按下開關鍵然後等59秒，可為耳機、耳環、奶嘴等小物消毒。最細心是附有軟膠索帶，方便掛於背包、手袋或BB車上。

手機清潔支架

X1-BAT是一款兩用消毒器，可以座枱，也可拎起來使用。它的尺寸只有手機大小，底部設有6盞紫外光燈，升高支架後便可把需要消毒的物品放在底部。實測Size剛剛好可放下一部智能手機，並提供59s及180s兩種消毒模式。

除毒眼鏡盒子

S1消毒盒比X1-BAT稍大，盒蓋上有10盞深層紫外光燈粒，打開機蓋時會立即自動關閉，可同時過為小飾物、手錶、耳機或眼鏡消毒。頂部有燈號提示消毒過程，簡單易用。

醫護都用「化妝袋」

P55消毒袋尺寸245×210×180mm，可同時放入多件私人隨身物品，按一下開關便自動進行3分鐘消毒程序。提供藍色或粉紅色，並附有手挽，外形激似化妝袋，不但絲打實Like，據知更深受醫護歡迎！它的口袋以拉鏈設計，不用擔心無故打開，若消毒過程中被打開，紫外光燈也會立即關閉，其智能磁吸設計更有效防止LED傷及眼睛及皮膚。