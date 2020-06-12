Cramer Tap Cleaner　徹底清潔水龍頭

【特約報道】家家戶戶都擁有的水龍頭，日常因水漬或肥皂漬造成水龍頭表面白濛濛的狀態，要解決這煩惱，Cramer Tap Cleaner幫到你。市面大部分清潔劑都會是強酸或強鹼性，此類清潔劑會對電鍍面造成「侵蝕」，時間久了便會開始有脫落現象，但最嚴重是強酸或強鹼液體滲入水龍頭內部，會「腐食」裏面心臟部分，令膠圈破損，引起漏水現象。

Cramer Tap Cleaner 經過多年改良配方，配合德國名牌水龍頭工廠研究，鑽研出特別全面，既除污又不損內部膠圈，因此得到德國名牌水龍頭特別推薦為指定清潔液。使用此清潔液後，水龍頭表面會留下一層薄膜，令其較難沾上污漬。Tap Cleaner 每支750ml，樽上配有噴咀可以噴霧或泡沫射出，等待片刻，用濕布抺乾便可。其配方性質溫和，使用時可以不用佩戴手套，而且噴在面盆或浴缸上，陶瓷也不會損壞。

Tap Cleaner 除具清潔功能外，同時可以殺菌達99.99%，已委託了ETS化驗所化驗，結果顯示大腸桿菌及金黃葡萄球菌均被Tap Cleaner殺死達99.99%。